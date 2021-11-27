Генсек НАТО призвал Россию к снижению напряженности на границе с Украиной

России необходимо уменьшить напряженность на границе с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что альянс готов к диалогу с Москвой.

«Я призываю Россию к снижению напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряженность», — сказал Столтенберг немецкой газете Welt.

Так он ответил на вопрос о якобы стягивании российских войск к украинской границе. По словам генсека, эта информация является не просто блефом. Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не теряет бдительность и внимательно наблюдает за ситуацией на границе Украины.

«Мы продолжим поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии», — добавил генеральный секретарь НАТО.

Ранее Столтенберг говорил, что у украинской границы наблюдается необычное сосредоточение российских сил. Он заявлял, что у приграничной территории находятся танки, беспилотники и артиллерия. Генсек НАТО предупредил, что альянс готов к любому развитию событий на границе Украины.