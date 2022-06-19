Генсек НАТО призвал поставлять оружие на Украину для победы над Донбассом

Поставки современного вооружения могут дать войскам Украины возможность вернуть контроль над Донбассом. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag. При этом он не исключил, что конфликт может затянуться на «годы».

По словам Столтеберга, вероятность того, что Украина суммет «выбить» российские войска с территории Донбасса возрастает «с еще большим количеством современного вооружения».

«НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но (альянс) не является частью конфликта», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что блок не станет посылать на Украину своих военнослужащих. Также он отметил, что в альянсе «не видят более высокого уровня готовности ядерных сил РФ». Кроме того, Столтенберг предупредил о необходимости быть готовым к тому, что конфликт на Украине может «длиться годы».

Ранее Россия направила всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, в частности, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут «законной целью» для России.