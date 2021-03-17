Генсек НАТО призвал поменять стратегию альянса из-за укрепления отношений РФ и КНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поменять стратегию альянса по причине укрепления российско-китайских отношений, написало РИА «Новости».

Он считает серьезным вызовом совместные учения военнослужащих РФ и КНР.

«Поэтому так важно, чтобы НАТО продолжало адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности. Это связано и с подъемом Китая, и с более напористым поведением России», — подчеркнул Столтенберг.

Политический аналитик Алексей Филиппов в беседе с сайтом «Дни.ру» заметил, что союз России и Китая появился давно. Сейчас он продолжается после многолетнего перерыва. Он уточнил, что у нашей страны есть «Калибры» и «ЧВК Вагнера», а у Китая — ремейки российских авианосцев и Huawei.

«Вместе это, наверное, представляется Столтенбергу чем-то непобедимым», — отметил специалист.

Он выразил надежду на то, что генсек НАТО не ошибается в своих опасениях.