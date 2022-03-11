Генсек НАТО призвал не допустить войны стран Альянса с Россией

События на Украине не должны обернуться войной НАТО с Россией, подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его процитировал CNN Turk.

По словам Столтенберга, конфликт «не должен выйти за пределы Украины» — для этого нужно сделать все возможное. Генсек подчеркнул, что НАТО «резко отреагировало» на внешнеполитические действия России, однако война Североатлантического альянса с РФ «приведет к большим жертвам». Йенс Столтенберг добавил, что НАТО несет ответственность за «каждый дюйм территории Альянса» и обязано защитить свои страны, граничащие с Украиной. Альянс выступает за прекращение спецоперации и дипломатическое урегулирование.

Ранее генсек также заявлял, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но увеличит силы на границе. Столтенберг указывал и на то, что НАТО не имеет отношения к событиям на Украине, и напомнил, что это прежде всего оборонительный альянс.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели — денацификация и демилитаризация страны. Российская и украинская стороны провели уже три раунда переговоров, но значимых договоренностей пока достичь не удалось.