Мир 02 января 2023, 00:49 Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине будет долгим, Киеву нужна военная поддержка РИА «Новости»

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Конфликт на Украине будет длительным, поэтому ей нужна долгосрочная военная поддержка, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Би-Би-Си». Это необходимо, чтобы Киев мог договариваться с Россией на своих условиях.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — заявил глава Североатлантического альянса.

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Киеву остро необходима долгосрочна военная поддержка, чтобы иметь возможность договариваться с Россией на условиях украинской стороны, отметил Столтенберг.

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Руководство НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией, считает журналист CNN. Поставки вооружения на Украину сильно ударили по экономике Запада.

Исследовательская служба конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot на нужды ВСУ может иметь неприятные последствия для ВС Соединенных Штатов.