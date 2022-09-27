Генсек НАТО призвал Европу быть готовой к тяжелой зиме | 360°

Мир 27 сентября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Генсек НАТО призвал Европу быть готовой к тяжелой зиме Генсек НАТО Столтенберг: Европе надо быть готовой к тяжелой зиме Pxhere.com

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Предстоящая зима будет сложной для Европы, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Но отметил, что важно продолжать поддержку Украины.

С таким заявлением Столтенберг выступил на заседании фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента, уточнило РИА «Новости».

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«Надо быть готовыми к тяжелой зиме, продолжать поддержку Украины, потому что в противном случае цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми», — отметил генсек НАТО.

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США откровенно боятся смены политического курса в Европе. И хотя выход из Евросоюза невозможен, но все больше политиков понимают, что придется прислушиваться к своим избирателям и сворачивать антироссийскую риторику, поскольку зима на подходе.

Чтобы не признавать вину в собственных ошибках, европейцам нужно лишь выдумать себе достойное оправдание. Ни одна страна из тех, что сегодня входят в ЕС, не станет его покидать. Это чревато серьезными последствиями, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

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