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    07 ноября 2020, 23:05

    Генсек НАТО призвал Байдена вместе противостоять России

    Кирилл Фролов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг «тепло приветствовал» победу Джо Байдена на президентских выборах в США и выразил уверенность, что сильный альянс НАТО сможет противостоять, в том числе, России.
    Генсек НАТО призвал Байдена вместе противостоять России

    Поздравление Столтенбера опубликовали на сайте НАТО.

    «Я тепло приветствую избрание Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов. Я знаю господина Байдена как решительного сторонника НАТО и трансатлантических отношений» — заявил генсек альянса.

    Он отметил, что «сильное НАТО несет пользу Северной Америке и Европе». В странах НАТО проживает почти миллиард человек, также на них приходится половина мировой экономики и половина военной мощи.

    «Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми мы сталкиваемся, включая более агрессивную Россию, международный терроризм, кибернетические и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с подъемом Китая», — отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

    Он заявил, что страны-члены НАТО могут быть в безопасности только в том случае, если вместе решат названные проблемы.