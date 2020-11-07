Генсек НАТО призвал Байдена вместе противостоять России
Поздравление Столтенбера опубликовали на сайте НАТО.
«Я тепло приветствую избрание Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов. Я знаю господина Байдена как решительного сторонника НАТО и трансатлантических отношений» — заявил генсек альянса.
Он отметил, что «сильное НАТО несет пользу Северной Америке и Европе». В странах НАТО проживает почти миллиард человек, также на них приходится половина мировой экономики и половина военной мощи.
«Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми мы сталкиваемся, включая более агрессивную Россию, международный терроризм, кибернетические и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с подъемом Китая», — отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса.
Он заявил, что страны-члены НАТО могут быть в безопасности только в том случае, если вместе решат названные проблемы.