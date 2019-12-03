Генсек НАТО пошутил про финансирование завтрака Соединенными Штатами

Может поговорим? — Не, лучше вжахнуть! НАТО хочет «устрашения и диалога» с Россией Подробнее

«Это был, как всегда, отличный завтрак. У нас был омлет, сосиски, тосты и апельсиновый сок. Отличный завтрак, оплаченный, как всегда, США», — процитировало РИА ФАН замечание генсека альянса в ходе выступления на саммите НАТО в Лондоне.