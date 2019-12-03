  • Генсек НАТО пошутил про финансирование завтрака Соединенными Штатами

    03 декабря 2019, 23:24

    Ирина Нагайникова

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал ироничное замечание о завтраке в Лондоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило РИА «Новости».

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    «Это был, как всегда, отличный завтрак. У нас был омлет, сосиски, тосты и апельсиновый сок. Отличный завтрак, оплаченный, как всегда, США», — процитировало РИА ФАН замечание генсека альянса в ходе выступления на саммите НАТО в Лондоне.