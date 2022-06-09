Генсек НАТО перешел на «удаленку» из-за опоясывающего лишая

Переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с властями европейских стран пройдут в онлайн-формате. Он отменил визит в Германию и Румынию, так как заболел опоясывающим лишаем, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Reuters.

Генсек НАТО 9 июня планировал встретиться с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт и выступить на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем. О поездке стало известно утром, однако почти сразу оборонное ведомство заявило, что она отменяется. На 10 июня у него была запланирована встреча с лидерами Румынии, Польши и Венгрии в Бухаресте. Причину отмены поездки журналистам раскрыл представитель альянса.

Генеральный секретарь проведет запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который мог возникнуть после COVID-19, и он работает дома

Коронавирус у Йенса Столтенберга диагностировали в середине мая. Он перенес болезнь легко и собирался вернуться к полноценной работе.