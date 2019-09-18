Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новое ракетное вооружение. Эти ракеты, по его словам, нарушают прекративший действие ДРСМД. Такое заявление глава Альянса сделал на основе неких «независимых разведданных».

Столтенберг прибыл в Багдад, где и выступил с обвинительной речью.

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«Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте», — приводит РИА «Новости» слова Столтенберга.

Генсек добавил, что все страны НАТО поддержали США, когда они объявили о своем выходе из Договора и поставили ультиматум России о «возвращении к условиям соблюдения ДРСМД».

«Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая Договор», — подчеркнул Столтенберг. Сославшись на имеющиеся в распоряжении НАТО «независимые разведданные», он не привел какой-либо конкретной информации об их существовании.

ДРСМД прекратил действие в августе 2019 года после того, как соединенные штаты вышли из Договора в одностороннем порядке, а Москва ответила зеркально. Россия отрицает все обвинения в нарушении ДРСМД.