Генсек НАТО обвинил «Газпром» в манипуляциях с газовым рынком Европы

Сокращение объемов газа в европейских хранилищах связано с манипуляциями российской компании «Газпром». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова привела пресс-служба альянса ТАСС.

Генсек сообщил, что принял заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что якобы «Газпром» занимается манипуляцией цен на газ в Евросоюзе.

«Россия могла бы значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих „Газпрому“. Это манипулирование газовым рынком», — заявил Столтенберг.

Также он сказал, что в альянсе нет общей позиции по газопроводу «Северный поток — 2». Столтенберг отметил, что все члены НАТО согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии из соображений безопасности и экологии.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер выразил уверенность, что «Северный поток — 2» запустят в течение 2022 года.