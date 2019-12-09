Генсек НАТО не стал называть Россию врагом альянса

«Мы не рассматриваем Россию как нашего врага», — сказал Столтенберг и добавил, что современный мир стал очень нестабильным с точки зрения обеспечения безопасности. Собеседник телеканала подчеркнул, что сейчас Россия не является тем же, чем во время холодной войны в XX веке был Советский Союз. Тем не менее Столтенберг обвинил Москву в применении военной силы против Украины.

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По итогам саммита НАТО в Лондоне, который прошел на прошлой неделе, он выразил надежду, что США продолжат соблюдать свои обязанности в отношении альянса.

«В эти неспокойные времена необходимы сильные международные институты, такие как НАТО», — отметил Столтенберг.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Он сравнил утрату взаимопонимания внутри альянса со «смертью мозга». Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковали главу французского государства за такие слова.