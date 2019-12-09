  • Генсек НАТО не стал называть Россию врагом альянса

    09 декабря 2019, 07:56

    Андрей Иванов

    НАТО не составляет списки врагов и не считает Россию своим противником. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время интервью CNN.
    Генсек НАТО не стал называть Россию врагом альянса

    «Мы не рассматриваем Россию как нашего врага», — сказал Столтенберг и добавил, что современный мир стал очень нестабильным с точки зрения обеспечения безопасности. Собеседник телеканала подчеркнул, что сейчас Россия не является тем же, чем во время холодной войны в XX веке был Советский Союз. Тем не менее Столтенберг обвинил Москву в применении военной силы против Украины.

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    По итогам саммита НАТО в Лондоне, который прошел на прошлой неделе, он выразил надежду, что США продолжат соблюдать свои обязанности в отношении альянса.

    «В эти неспокойные времена необходимы сильные международные институты, такие как НАТО», — отметил Столтенберг.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Он сравнил утрату взаимопонимания внутри альянса со «смертью мозга». Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковали главу французского государства за такие слова.