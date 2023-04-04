Мир 04 апреля 2023, 20:52 Генсек НАТО назвал условия для диалога по вступлению Украины в альянс Генсек Столтенберг: диалог по членству в НАТО возможен при условии суверенитета Украины РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос, будет ли альянс обсуждать членство Украины на саммите этим летом. Генсек отметил, что содержательный диалог возможен только при сохранении Украины как суверенной нации. Слова Столтенберга привело РИА «Новости».

«Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой нации», — отметил генсек альянса.

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Столтенберг подчеркнул, что именно поэтому НАТО оказывает Украине поддержку на поле боя. Генсек выступил с таким заявлением по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств в штаб-квартире блока в Брюсселе.

Российский военный политолог Андрей Кошкин заявил, что у Украины нет перспектив вступить в НАТО. Это в большей степени связано с определенными внутренними проблемами в стране и из-за незавершенных территориальных споров.