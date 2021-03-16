Генсек НАТО назвал среди главных угроз терроризм и Россию

Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО, отметили в ежегодном докладе по работе организации. В нем также отметили, что это вызовы, которые по-прежнему неразрешимы.

«Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности», — заявил во вторник на онлайн-пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, цитировал ТАСС.

По его словам, Китай и Россия все сплоченнее сотрудничают, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности НАТО. Он дополнил, что именно поэтому организация продолжает адаптироваться под вызовы «авторитарного Китая и более агрессивной России». Генсек особенно подчеркнул, что в стратегии НАТО на ближайшее десятилетие будет детально изложен новый подход к РФ.

Также в НАТО отметили, что Россия отклоняла неоднократные приглашения к проведению совместного заседания. В докладе отмечается, что в отношениях с Россией стараются сохранить двойной подход «обороны и диалога», выработанный еще в 2014 году. Данный подход обозначает, что разговор с Москвой ведется с позиции силы.

В документе оговорились об обеспокоенности политикой Москвы из-за «провокационной военной деятельности вблизи границ Североатлантического союза, а также ее обычных и гибридных операций, в том числе в Ливии, Сирии и на Украине», отметил Столтенберг.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что именно НАТО отказался от попытки выйти из кризисной ситуации.