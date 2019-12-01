Генсек НАТО назвал Россию главным врагом альянса

По словам генсека альянса, Россия становится все более напористой, постоянно совершенствует свое ядерное оружие, а также нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекративший, к слову, свое действие 2 августа этого года.

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Альянс Йенс Столтенберг назвал «наиболее сильным и успешным альянсом в истории», а его страны — способными адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Такие слова секретарь сказал на фоне все больше звучащей точки зрения о том, что Альянс переживает кризис. К примеру, 7 ноября французский президент Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, призвав Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности.

Это вызвало неоднозначную реакцию среди стран-членов НАТО. Помимо этого, представитель зеленых Германии Юрген Триттин указал, что НАТО переживает экзистенциальный кризис и представляет собой лишь тень альянса.

Российские дипломаты, в свою очередь, объясняют, что заявления, подобные словам Столтенберга, направлены на создание образа врага для НАТО, чтобы оправдать свое военное присутствие у границ России.