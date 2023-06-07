Мир 07 июня 2023, 19:48 Генсек НАТО назвал обсуждение членства Украины бессмысленным при одном условии Столтенберг: обсуждение членства Украины в НАТО бессмысленно при ее поражении РИА «Новости»

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При условии, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, обсуждение ее вступления в НАТО не будет иметь иметь смысла. С таким заявлением выступил в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

«Самое важное сегодня — обеспечить, что Путин не выиграет <…> и Украина сохранится как суверенное государство», — сказал Столтенберг.

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В противном случае, по его словам, если Украина лишится возможности быть независимым суверенным демократическим государством в Европе, не будет и предмета для обсуждения ее членства в блоке в принципе.

НАТО сейчас нужно демонстрировать единство в поддержке украинских властей, выразил уверенность Столтенберг.

Заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке Украина подала в сентябре 2022 года. Но на Западе постоянно высказывают мнение, что страну не примут в блок в ближайшее время. В частности, об этом в конце мая заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.