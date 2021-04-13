Генсек НАТО назвал необоснованной переброску военных РФ к границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с коллегой из Киева Дмитрием Кулебой назвал необоснованной переброску военных РФ к украинской границе, сообщило РИА «Новости».

«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», — процитировал Столтенберга Piter.TV.

По его словам, НАТО поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.