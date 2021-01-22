Генсек НАТО: мы не должны допустить распада ДСНВ
Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг прокомментировал планы Вашингтона продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщил RT.
Глава военного блока обозначил, что все страны — члены НАТО поддерживают продление соглашения, поскольку оно имеет огромное значение для всех.
«Мы не должны допустить распада ДСНВ», — добавил Столтенберг.
Он заметил, что продление договора — это лишь начало «процесса усиления международных действий по контролю над вооружениями».