Генсек НАТО: мы не должны допустить распада ДСНВ

Глава военного блока обозначил, что все страны — члены НАТО поддерживают продление соглашения, поскольку оно имеет огромное значение для всех.

«Мы не должны допустить распада ДСНВ», — добавил Столтенберг.

Он заметил, что продление договора — это лишь начало «процесса усиления международных действий по контролю над вооружениями».