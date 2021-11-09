Генсек НАТО и президент Польши обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Генеральный секретарь НТО Столтенберг выразил поддержку Польше в ситуации с мигрантами на границе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг обсудил ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границей с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил RT.
«Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши», — написал Столтенберг в Twitter.
Он назвал поведение Белоруссии в ситуации с мигрантами неприемлемым и заверил в солидарности НАТО Польше.