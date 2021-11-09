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    09 ноября 2021, 17:28

    Генсек НАТО и президент Польши обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

    Генеральный секретарь НТО Столтенберг выразил поддержку Польше в ситуации с мигрантами на границе

    Полина Гребенщикова

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг обсудил ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границей с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил RT.

    «Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на границе Польши», — написал Столтенберг в Twitter.

    Он назвал поведение Белоруссии в ситуации с мигрантами неприемлемым и заверил в солидарности НАТО Польше.