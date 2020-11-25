Генсек НАТО: ЕС нуждается в защите США

По данным портала «Политика сегодня», Столтенберг также считает, что Европа должна вкладывать больше денег в собственную военную мощь. Расходы на оборону должны вырасти до 2% национальных ВВП, уверен генсек.

«Важнейшая задача НАТО — не допустить того, чтобы коронавирусный кризис в области здравоохранения превратился в кризис в области безопасности», — подчеркнул он.