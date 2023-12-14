Мир 14 декабря 2023, 07:23 Генсек кабмина Японии ушел в отставку после коррупционного скандала Генсек правительства Японии Мацуно подал в отставку Yoshio Tsunoda/AFLO/globallookpress

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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о своей отставке в прямом эфире. Он выступил на пресс-конференции, трансляцию провел телеканал NHK.

«Для того, чтобы не возникло задержек в национальной политике, я сегодня подал прошение премьер-министру [Фумио] Кисиде с просьбой освободить меня с должности генерального секретаря правительства», — сообщил Мацуно.

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Он также объявил об отставке семи высокопоставленных чиновников.

После коррупционного скандала, затронувшего правящую Либерально-демократическую партию, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о перестановках в кабмине. Свои должности покинули министр экономики Ясутоши Нисимура, министр сельского хозяйства Ичиро Мияшита, министр внутренних дел Дзюндзи Судзуки.

Ранее японский премьер Кисида вышел из состава собственной внутрипартийной фракции «Котикай». Такое решение он принял после скандала с пожертвованиями — партия собрала деньги с помощью благотворительных мероприятий, но скрыла их часть в финансовой отчетности.