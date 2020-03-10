Генсек испанской партии VOX заразился коронавирусом

После положительного результата анализов Ортеги на COVID-19 партия VOX призвала приостановить работу парламента до установления контроля над ситуацией с коронавирусом. Депутатов перевели на удаленную работу.

VOX высказалась с критикой в адрес правительства Испании из-за недостаточных мер по сдерживанию инфекции.

«Мы собирались отменить мероприятие, однако приняли решение оставить все в силе ввиду того, что правительство не стало запрещать проведение демонстраций, футбольных матчей и религиозных церемоний на всей территории Испании», — процитировал «ФедералПресс» заявление представителей партии.

VOX принесла извинения жителям за проведенное в воскресенье общее собрание. В мероприятиях приняли участие девять тысяч человек.

В связи с этой ситуацией власти Испании приостановили прямые авиарейсы из Италии до 25 марта.