Генри Кавилл раскрыл подробности работы над вторым сезоном «Ведьмака»

Генри Кавилл хочет, чтобы во втором сезоне сериала «Ведьмак» его герой Геральт больше говорил и больше был похож на свой книжный прототип. Об этом актер заявил в интервью изданию TotalFilm.

«В этом сезоне я бы очень хотел, чтобы мы более достоверно передали книжного Геральта и чтобы он больше говорил. Я сильно давил на это», — сказал он.

Кавилл отметил, что его герой не стал весельчаком.

«Он все еще же Геральт из Ривии, разве что теперь он производит впечатление более интеллектуально развитого парня», — добавил актер.

Второй сезон «Ведьмака» выходит на платформе Netflix 17 декабря. Американские СМИ написали, что за каждую серию нового сезона Кавилл получил по миллиону долларов. При этом ранее за каждый эпизод он получил по 400 тысяч долларов.

При этом сейчас готовится приквел сериала. Там появятся актеры Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви, Ленни Генри, Миррен Мак и Натаниэль Кертис.

Приквел расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до событий самого сериала. «Ведьмак: Происхождение» будет посвящен появлению первого ведьмака и масштабной катастрофе, которой дали название Сопряжение Сфер. В новом сериале будет шесть эпизодов.