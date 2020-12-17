Генпрокуроры США обвинили Google в сговоре с Facebook из-за рекламы

Генеральные прокуроры десяти американских штатов подали коллективный иск против Google. Корпорацию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства на рынке интернет-рекламы.

Как говорится на сайте генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона, Google обвиняется в числе прочего в сговоре с Facebook. Якобы компании договорились избегать конкуренции на рынке интернет-рекламы. Для этого они координировали действия во время аукционов, где распределялись заказы на такой контент.

В иске упоминается, что в 2015 году Facebook заключил эксклюзивное соглашение с Google. Он предоставил корпорации доступ к миллионам сообщений, видео- и аудиофайлов, фотографий жителей США. Это произошло через год после того, как социальная платформа купила мессенджер WhatsApp.

Представители Google заявили газете The New York Times, что обвинения беспочвенны. В разговоре с телеканалом CNBC они добавили, что обвинение основано на неверном понимании функции резервного копирования. Эту опцию Google предлагает мессенджерам, чтобы упростить перенос сообщений с одного гаджета на другой. Facebook пока никак не прокомментировал ситуацию.