Генпрокуроры России и Египта обсудили безопасность туристов и ситуацию на Украине

Программу сотрудничества подписали генпрокурор России Игорь Краснов и его коллега из Египта Хамад Эль-Сави. Они обсудили на встрече последние вызовы, безопасность туристов и ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Вы прибыли в Россию в период непростой международной обстановки, когда все мы столкнулись с новой реальностью, связанной с событиями на Украине», — сказал Игорь Краснов.

Он поблагодарил гостей за визит и рассказал о ситуации с распространением неонацизма на Украине, что привело к обстрелам жилых кварталов, пыткам и массовым убийствам русскоязычного населения.

Генпрокурор отметил, что между прокурорскими службами России и Египта развивается конструктивное взаимодействие, наращиваются контакты по наиболее актуальным вопросам, таким как киберпреступность, отмывание доходов, экстремизм, терроризм, коррупция, преступления в отношении детей и другим.

Он также затронул вопросы пребывания российских туристов на египетских курортах. Игорь Краснов обратил внимание на обеспечение их безопасности и оказание медицинской помощи. По итогам встречи была подписана программа сотрудничества на ближайшие два года.