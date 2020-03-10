Генпрокурором Украины впервые может стать женщина

Также на эту должность претендует депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас, добавил председатель парламента. По словам Разумкова, оба претендента являются «эффективными народными депутатами». Спикер напомнил, что вносить кандидатуру генпрокурора в Верховную раду будет президент Владимир Зеленский.

5 марта украинский парламент выразил вотум недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Чиновника отправили в отставку.

Ирина Венедиктова может стать первой женщиной на посту главы Генпрокуратуры Украины. На днях Венедиктова подала в суд на два украинских издания, писавших, что в деятельность Госбюро расследований вмешивается ее муж — сотрудник департамента киберполиции Украины Денис Колесник. Чиновница потребовала от каждого ответчика по 150 тысяч гривен (422 тысячи рублей).