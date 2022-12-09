Мир 09 декабря 2022, 16:57 Генпрокурор России напомнил Армении и Азербайджану об общих интересах трех стран Генпрокурор Краснов призвал Азербайджан и Армению синхронизировать правоохранительные меры РИА «Новости»

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России, Азербайджану и Армении в нынешней обстановке нарастающей эскалации необходимо синхронизировать усилия в правоохранительной сфере. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, его слова привела пресс-служба ведомства.

Краснов провел встречу с коллегами, генпрокурором Армении Анной Вардапетян и генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

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Российский представитель отметил, что общими интересами государств являются нормализация армянско-азербайджанских отношений, устойчивое экономическое развитие и стабильность Южного Кавказа.

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«Основными задачами прокуратур является объединение сил и средств, восстановление правопорядка и законности, а также синхронизация действий по противодействию возникающим угрозам», — заявил на встрече Краснов.

Генпрокурор России напомнил коллегам, что, как служители закона, они обязаны обеспечить людям условия для комфортной жизни, оберегая от влияния криминальных структур.