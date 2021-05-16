Генпрокурор заявили о попытках внедрить в Белоруссию нацизм из-за рубежа

Другие страны предпринимают активные попытки внедрить нацизм в белорусское общество. Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

«События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить вот эту коричневую чуму в наше общество, вот эту заразу, которая называется нацизм», — сказал Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он добавил, что нацизм является благодатной почвой для радикализации действий, направленных на свержение власти.

«Свержение суверенного государства, по сути дела, это технология, которая используется в так называемых цветных революциях», — пояснил Швед.

Генпрокурор отметил, что подобные настроения стали распространяться в Белоруссии с помощью соцсетей. По его словам, в стране необходимо незамедлительно купировать любые проявления нацизма. Сами радикальные идеи появляются там, где нацизм превратился в часть государственной идеологии.

«Идея нацизма с их стороны как раз является идеологической основой, которой они питаются для того, чтобы совершать и цветные революции, и государственные перевороты», — заключил Швед.