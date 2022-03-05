Генпрокурор Украины получил ордер на заочный арест Олега Газманова
Генпрокурор Украины Венедиктова получила ордер на заочный арест Олега Газманова
Российскому певцу Олегу Газманову грозит уголовное преследование на Украине, правоохранители получили ордер на его заочный арест. Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«Украинские прокуроры хорошо отдают отчет тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск», — написала Венедиктова.
Она заявила, что знает о том, что зарубежные туры являются частью концертной деятельности артиста, но Украина не может с этим считаться.
«Мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде», — добавила генпрокурор.
Накануне Венедиктова объявила также о заочном аресте российского режиссера Никиты Михалкова.