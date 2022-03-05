Генпрокурор Украины получил ордер на заочный арест Олега Газманова

Российскому певцу Олегу Газманову грозит уголовное преследование на Украине, правоохранители получили ордер на его заочный арест. Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Украинские прокуроры хорошо отдают отчет тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск», — написала Венедиктова.

Она заявила, что знает о том, что зарубежные туры являются частью концертной деятельности артиста, но Украина не может с этим считаться.

«Мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде», — добавила генпрокурор.

Накануне Венедиктова объявила также о заочном аресте российского режиссера Никиты Михалкова.