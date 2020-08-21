Генпрокурор США пообещал добиться казни Царнаева за теракт в Бостоне
Намерение подтвердил генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр. Об этом сообщило агентство Associated Press.
В конце июля Апелляционный суд отменил приговор Царнаеву. Американский Минюст оспорил это решение. Барр подчеркнул, что его ведомство направит дело в Верховный суд США.
«Мы сделаем все необходимое. Передадим дело в Верховный суд и продолжим добиваться смертной казни», — подчеркнул генпрокурор страны.
О намерении федеральных властей пересмотреть отмену высшей меры наказания ранее заявил президент США Дональд Трамп. В 2013 году Царнаев вместе с братом Тамерланом спланировали и устроили теракт в Бостоне. Три человека погибли, свыше 280 получили ранения.
Джохар Царнаев предлагал следствию сотрудничество, чтобы избежать смертной казни, но прокуратура от сделок отказалась.
После принятого Апелляционным судом решения дело передали в нижестоящий окружной суд, чтобы провести новый процесс на стадии вынесения приговора.