Генпрокурор США пообещал добиться казни Царнаева за теракт в Бостоне

В США хотят казнить террориста Джохара Царнаева, который вместе с братом устроил теракт на марафоне в Бостоне в 2013 году. Высшей меры наказания будут добиваться в министерстве юстиции страны.

Намерение подтвердил генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В конце июля Апелляционный суд отменил приговор Царнаеву. Американский Минюст оспорил это решение. Барр подчеркнул, что его ведомство направит дело в Верховный суд США.

«Мы сделаем все необходимое. Передадим дело в Верховный суд и продолжим добиваться смертной казни», — подчеркнул генпрокурор страны.

О намерении федеральных властей пересмотреть отмену высшей меры наказания ранее заявил президент США Дональд Трамп. В 2013 году Царнаев вместе с братом Тамерланом спланировали и устроили теракт в Бостоне. Три человека погибли, свыше 280 получили ранения.

Джохар Царнаев предлагал следствию сотрудничество, чтобы избежать смертной казни, но прокуратура от сделок отказалась.

После принятого Апелляционным судом решения дело передали в нижестоящий окружной суд, чтобы провести новый процесс на стадии вынесения приговора.