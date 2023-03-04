Мир 04 марта 2023, 01:21 Генпрокурор США побывал с тайным визитом во Львове — СМИ CNN: генпрокурор США Гарланд тайно посетил Львов Pxhere

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Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд нанес визит в город Львов на Украине. Эта поездку не анонсировали в Белом доме, сообщил телеканал CNN.

Источник в американском Минюсте рассказал, что детали поездки не стали раскрывать из соображений безопасности.

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«Визит состоялся по приглашению генерального прокурора Украины для участия совместно с президентом Владимиром Зеленским и международными партнерами Киева в конференции „United for Justice“», — сказал он.

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Уточнялось, что Гарланд провел во Львове ряд встреч.

Президент США Джо Байден утром 20 февраля прибыл в Киев, где его встретил украинский коллега Владимир Зеленский. Главы государств обсудили проведение российской спецоперации. Байден пообещал оказывать ВСУ всестороннюю поддержку.

Белый дом распорядился выделить Украине новую военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. В очередной пакет помощи внесли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубицы, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.