Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника советским воинам-освободителям

Осквернение памятника советским воинам в городе Пиештяны (Словакия) резко осудил генеральный прокурор страны Марош Жилинка. Он заявил, что расследование будет вестись на предмет экстремизма.

«Речь идет о нанесении символики, используемой экстремистскими и радикальными группировками, причем в совершенно очевидном контексте», — привело РИА «Новости» слова генпрокурора Словакии.

Он отметил, что действия злоумышленника «также будут расследоваться на предмет возможного наличия признаков преступлений экстремистской направленности».

Подобные действия, как заметил Жилинка, совершенно недопустимы и не могут быть прикрыты ложной солидарностью [с Украиной].

Генпрокурор Словакии подчеркнул, что «в нынешнее, и без того напряженное время, подобные действия потенциально могут спровоцировать страсти или усилить ненависть».

В городе Пиештяны на западе страны неизвестные начертили на памятнике советским воинам-освободителям неонацистский символ. Посольство РФ в Братиславе выразили возмущение «кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям». В дипмиссии потребовали вернуть памятнику первозданный вид, а виновных в его осквернении наказать.