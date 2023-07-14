Мир 14 июля 2023, 03:05 Генпрокурор России провел в Китае совещания с министрами юстиции и общественной безопасности Генпрокурор РФ Краснов встретился министром юстиции КНР Хэ Жун

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Генпрокурор России Игорь Краснов во время рабочей поездки в Китай встретился с министром общественной безопасности КНР Ваном Сяохуном и главой Минюста Хэ Жун. Кроме этого, глава ведомства провел переговоры с председателем Верховного народного суда КНР Чжаном Цзюнем.

На встрече с главой китайского Министерства общественной безопасности Краснов рассказал о накопленном Генпрокуратурой опыте противодействия трансграничной преступности. Он отметил, что в мире сегодня отмечается рост рисков новых видов киберпреступлений, в их числе — распространение в Сети недостоверных сведений с целью влияния во внутреннюю политику государств.

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«Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи», — подчеркнул генпрокурор РФ.

Пресс-служба Генпрокуратуры

Во время совещания с министром юстиции Хэ Жун стороны обменялись опытом по надзору за исполнением законов в стране.

Председателю Верховного народного суда КНР Чжану Цзюню Краснов активное сотрудничество, отметив, что интерес российской стороны вызывает китайский опыт по созданию и функционированию интернет-судов, международных коммерческих палат, финансовых и других специализированных судов.