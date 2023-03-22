Мир 22 марта 2023, 12:18 Генпрокурор России подписал в Мьянме первый меморандум о сотрудничестве Генпрокурор Краснов: Россия и Мьянма объединят усилия по борьбе с преступностью

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Россия и Мьянма начнут совместно бороться с экстремизмом и IT-преступностью. Первый в истории меморандум о сотрудничестве заключили Генеральная прокуратура и Министерство по правовым вопросам Республики Союз Мьянма. Подписи поставили генпрокурор Игорь Краснов и министр по правовым вопросам, генпрокурор Тида У, сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства.

Самолет с делегацией России приземлился в городе Нейпьидо 22 марта. Генпрокурор России впервые нанес визит в Мьянму, раньше взаимодействие надзорных ведомств двух стран ограничивалось проведением двусторонних встреч и контактами на международных мероприятиях. Игорь Краснов встретился с Тидой У, поблагодарил ее за теплый прием, напомнил о 75 годах дипломатических отношений стран и подписал меморандум о сотрудничестве.

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«Уверен, что у нас есть потенциал для объединения усилий в различных сферах, в первую очередь — противодействии киберпреступности, терроризму, экстремизму, коррупции, экологическим преступлениям, отмыванию денег и по другим направлениям работы», — сказал он.

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Генпрокурор России заявил, что такие соглашения российский надзорный орган заключил с коллегами из более чем 70 стран мира. Меморандумы помогли поддерживать контакты, обмениваться опытом, создавать правовые основания для бесплатного обучения прокуроров из других стран в ведомственном российском университете. Первые выездные обучающие мероприятия в Мьянме уже прошли и вызвали большой интерес. Игорь Краснов пригласил Тиду У во Владивосток на очередной Восточный экономический форум в сентябре, на котором представят опыт прокурорской работы в сфере защиты прав предпринимателей.