Мир 15 апреля 2024, 16:48 Генпрокурор России подписал программу партнерства с Минюстом Алжира Генпрокурор РФ Краснов подписал программу сотрудничества с Минюстом Алжира

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Генпрокурор России Игорь Краснов встретился в Алжире с министром юстиции, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби. Итогом визита стало подписание соглашения о партнерстве по нескольким направлениям.

Краснов поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ид-аль-Фитр. Стороны обсудили противодействие терроризму. Генпрокурор РФ напомнил о «варварской террористической атаке» в Подмосковье в марте и отметил, что для Алжира угроза терроризма не менее актуальна.

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«Думаю, вы согласитесь со мной, что для предотвращения таких преступлений требуются скоординированные усилия. Необходимо поставить надежный заслон распространению этой деструктивной опасной идеологии, прежде всего в молодежной среде», — подчеркнул Краснов.

Он упомянул о том, что ранее Абдеррашид Таби выражал заинтересованность в изучении опыта России в противодействии коррупции. Генпрокуратура во взаимодействии с администрацией президента РФ готова организовать встречу по этой теме. Кроме того, Росфинмониторинг поделится с алжирскими коллегами практикой прохождения мониторинговых процедур Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Представителей подразделения финансовой разведки Алжира пригласили в Москву для обмена опытом.

Еще одно направление развития двусторонних отношений — возобновление работы Российского центра науки и культуры в Алжире. Вопрос поднимался на переговорах лидеров стран в июне 2023 года. Игорь Краснов попросил коллегу ускорить рассмотрение проекта межправительственного соглашения по этой теме.

Кроме того, генпрокурор подтвердил приглашение Абдеррашида Таби на Петербургский международный экономический форум.

В рамках программы, подписанной по итогам переговоров, в 2024-2025 годах состоится ряд совместных мероприятий по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции.