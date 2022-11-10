Мир 10 ноября 2022, 00:23 Генпрокурор России подписал новую программу сотрудничества с министром юстиции Турции Генпрокурор РФ Краснов подписал новую программу сотрудничества с министром юстиции Турции

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел встречу с министром юстиции Турции Бекиром Боздагом. Он подписали новую программу сотрудничества на следующие два года. Одним из главных пунктов документа стала борьба с информационной преступностью.

«В России наработана соответствующая судебно-следственная практика, обновляется законодательство о цифровых активах, проводится пилотирование платформы цифрового рубля Центрального банка. Нам есть, чем поделиться», — отметил на встрече Краснов.

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Еще одним важным направлением совместной работы станет обсуждение вопросов защиты бизнеса. Речь идет о коррупции и других злоупотреблениях. Генпрокурор подчеркнул, что Турция остается надежным партнером России в экономической сфере, а также способствует активному росту товарооборота и взаимных инвестиций.

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«Хотел бы, пользуясь случаем, проинформировать вас, что права иностранных инвесторов в России надежно защищены. Значительная роль в этих вопросах отведена органам прокуратуры», — сообщил Краснов.

Как отметил генпрокурор, сейчас отношения России и Турции находятся на подъеме благодаря твердой позиции лидеров обеих стран, основанной на уважении интересов друг друга.