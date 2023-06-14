Мир 14 июня 2023, 03:25 Генпрокурор России обсудил с тайским коллегой вопросы правовой помощи и экстрадиции Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с коллегой из Таиланда Нари Тантасатиен

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В Москве состоялась встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с коллегой из Таиланда Нари Тантасатиен. На ней представители делегаций обсудили межведомственное сотрудничество и обменялись мнениями по актуальным вопросам борьбы с преступностью, включая взаимодействие в области правовой помощи и экстрадиции.

Игорь Краснов отметил, что между надзорными ведомствами двух стран сложились теплые отношения, основанные не только на профессиональных связях, но и на взаимном доверии и уважении.

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«Россия и Таиланд сталкиваются со схожими вызовами, поэтому особенно важно сообща противостоять новым угрозам безопасности, регулярно обмениваться лучшими практиками надзорной деятельности», — сказал Краснов.

В ходе встречи в российской столице генеральные прокуроры обновили действующее между ведомствами уже более 10 лет соглашение о сотрудничестве. Новую редакцию подписали с учетом современных реалий.

Краснов напомнил, что в марте, когда представители ведомств встречались в Бангкоке, была подписана программа сотрудничества. В ее рамках уже в этом году в России пройдет первое мероприятие по вопросам противодействия нелегальной миграции и торговле людьми.