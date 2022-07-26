Генпрокурор России Краснов посетил с рабочим визитом Таджикистан

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом по приглашению генпрокурора республики Юсуфа Рахмона. В ходе поездки Краснов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Генпрокурор РФ подчеркнул, что надзорные ведомства двух стран неуклонно следуют курсу партнерства и развития добрососедских отношений, обозначенному лидерами государств.

«Мы продолжаем наращивать сотрудничество по широкому спектру направлений. Среди них вопросы защиты прав детей в информационном пространстве, борьбы с киберпреступлениями, охраны окружающей среды, а также льготного обучения таджикских студентов, повышения квалификации прокурорских работников», — отметил Краснов.

С прокурором Таджикистана Краснов планирует обсудить решения, принятые на прошедшем в Минске заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ.

«В частности, проинформирую коллегу о рассмотрении его просьбы о признании в России некоторых организаций террористическими», — сообщил генпрокурор России.

Также упомянул Краснов и влияние событий на Украине на криминальные тенденции в Европе. Он отметил, что долгое время прокурорские службы Евросоюза отказывались замечать факты преступлений националистов против жителей Донбасса.

«Но отрадно, что в надзорных ведомствах стран Содружества сохраняется трезвый взгляд на происходящее», — добавил Краснов.