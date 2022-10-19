Генпрокурор Краснов обсудил с представителями Саудовской Аравии антикоррупционные вопросы | 360°

Мир 19 октября 2022, 02:03 Генпрокурор Краснов обсудил с представителями Саудовской Аравии антикоррупционные вопросы Генпрокурор РФ Краснов отметил роль IT-технологий в работе надзорных ведомств Пресс-служба Генпрокуратуры

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов обсудил с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом роль IT-технологий в работе правоохранительных органов. Встреча состоялась в рамках рабочего визита в королевство.

Краснов напомнил, что российское ведомство принимает активное участие в развитии Globе Network. Это глобальная сеть антикоррупционных правоохранительных органов, созданная и финансируемая Саудовской Аравией.

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«За короткое время она продемонстрировала свою востребованность, а запуск мобильного приложения для непосредственного взаимодействия между представителями антикоррупционных органов придал Сети явную практическую направленность», — отметил Краснов.

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Глава российского надзорного ведомства подчеркнул, что стремительное развитие информационных технологий создает высокие риски коррупционного характера и новые способы отмывания денег. Он добавил, что противостоять этому возможно только путем внедрения передовых IT-решений.