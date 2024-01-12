Мир 12 января 2024, 19:16 Генпрокурор Польши занялся делом о помиловании экс-главы МВД Генпрокурор Польши занялся просьбой Дуды о помиловании экс-главы МВД и его зама Unsplash

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Генпрокурор Польши Адам Боднар получил письмо от президента Анджея Дуды, в котором он попросил помиловать отправленных в тюрьму экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне Дуда рассказал о желании помиловать Каминьского и Вонсика. Президент обратился в генпрокурору. Тот отметил, что уже запросил материалы судебного разбирательства.

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Каминьского и Вонсика задержали 9 января. Сначала они находились в СИЗО, но потом их перевели в разные тюрьмы. После этого в Польше начались протесты, организованные их соратниками из оппозиционной партии. Активисты требуют освободить экс-министра и его зама.

Восемь лет назад чиновники получили по 3,5 года заключения за превышение полномочий, но пока это решение вступало в силу, они успели стать депутатами и членами правящей партии. Анджей Дуда, ставший президентом в 2015 году, помиловал их.