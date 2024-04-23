23 апреля 2024, 01:38
Генпрокурор обсудил с коллегой из ОАЭ вопросы преступности
Краснов предложил генпрокурору ОАЭ создать группу для борьбы с преступностью
Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу в Москве со своим коллегой из ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси и предложил ему создать постоянную рабочую группу для решения актуальных проблем борьбы с преступностью. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Краснов напомнил, что благодаря личному вкладу президента России Владимира Путина и Его Высочества шейха ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна наши страны поддерживают крепкие дружеские отношения.
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«Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов уже приступила к активной работе на платформе БРИКС, а Ваше личное участие в планируемой в июне шестой встрече руководителей прокурорских служб государств — участников этого объединения весьма ценно для развития взаимодействия в таком формате», — сказал он.
По словам Краснова, представителям генпрокуратуры ОАЭ уже направили приглашение на семинар для генеральных прокуратур государств — членов ШОС, который состоится 22 мая в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия планируют обменяться опытом по возврату преступных активов из-за рубежа, а также наработками в сфере высоких технологий.
Российский генпрокурор также убежден, что создание рабочей группы по обсуждению и решению проблем борьбы с преступностью придаст новый импульс развитию многоплановых контактов между ведомствами РФ и ОАЭ.
Генпрокуратура РФ
Россия
ОАЭ
Игорь Краснов
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