Генпрокурор Незалежной: никто из украинских или иностранных чиновников на меня не давил

Луценко отказался вести расследование против Байденов Подробнее

«Никто из иностранных или отечественных чиновников или нечиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мое решение касательно конкретных уголовных производств», — подчеркнул Рябошапка.

По данным ИА Nation News, в отношении бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко возбуждено уголовное дело. Он попал под подозрение в злоупотреблении служебным положением. В частности, речь идет о содействии незаконному занятию игорным бизнесом.