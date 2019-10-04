Генпрокурор Незалежной: никто из украинских или иностранных чиновников на меня не давил
Генпрокурор Незалежной Руслан Рябошапка заверил, что ни зарубежные, ни украинские чиновники не предпринимали попыток повлиять на его решение касательно тех или иных уголовных дел. Об этом сообщило РИА «Новости».
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«Никто из иностранных или отечественных чиновников или нечиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мое решение касательно конкретных уголовных производств», — подчеркнул Рябошапка.
По данным ИА Nation News, в отношении бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко возбуждено уголовное дело. Он попал под подозрение в злоупотреблении служебным положением. В частности, речь идет о содействии незаконному занятию игорным бизнесом.