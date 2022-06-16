Генпрокурор назвал международную причину спецоперации России на Украине
Генпрокуроры России и Армении обсудили Нагорный Карабах и спецоперацию на Украине
Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с армянским коллегой Артуром Давтяном. Переговоры прошли в рамках рабочего визита генпрокурора РФ в Санкт-Петербург.
Причина спецоперации — лицемерие Запада
Глава Генпрокуратуры РФ поделился мнением относительно спецоперации России на Украине. Он отметил, что единственной причиной кампании стало лицемерие западной дипломатии. По его словам, США и Европа игнорировали издевательства над мирным населением Донбасса.
«Терпеть и дальше не получающие никакой оценки ни на национальном, ни на международном уровне разгул националистической идеологии, отрицание права на существование русских людей, их массовые убийства было просто невозможно», — заявил Краснов.
Он отметил, что начиная с 2014 года по этим преступлениям следственные ведомства России возбудили свыше тысячи уголовных дел.
Также Краснов сообщил, что действия Запада наполнены двойными стандартами и голословными обвинениями. Он отметил, что этот вопрос его беспокоит с профессиональной и человеческой точки зрения. Также Краснов сообщил, что некоторые его коллеги не обращают внимания на давление извне, и продолжают бороться с нацизмом и ксенофобией.
Россия не допустит эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Краснов обсудил с Давтяном и ситуацию в Нагорном Карабахе. Эта территория является зоной территориальных споров Армении и Азербайджана. По словам Краснова, Россия принимает непосредственное участие в урегулировании конфликта.
«В трехстороннем формате совместно с коллегами из Азербайджана мы предприняли немало усилий по восстановлению мира в этом регионе, недопущению эскалации напряженности среди местного населения», — отметил он.
Генпрокурор России сказал, что находящиеся в Нагорном Карабахе российские военные прокуроры готовы к сотрудничеству.
Сотрудничество генпрокуроров — символ крепкой российско-армянской дружбы
Игорь Краснов поблагодарил Генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна за принятое им приглашение поучаствовать в работе ПМЭФ-2022 и подчеркнул, что поддержка и взаимовыручка очень важны, особенно в условиях, когда мир столкнулся с новой реальностью.
В конце встречи Краснов поблагодарил Давтяна за конструктивное взаимодействие. Глава Генпрокуратуры РФ сказал, что их сотрудничество отражает крепкую российско-армянскую дружбу.
«Россию и Армению связывают поистине дружеские, добрососедские отношения, которые построены на взаимном уважении», — отметил он.
Краснов и Давтян прибыли в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2022. Российскому генпрокурору 17 июня предстоит выступление на сессии «Право на защиту: бизнес в России и за рубежом».
Краснов поблагодарил Давтяна за принятое приглашение на ПМЭФ-2022. Также глава российского надзорного ведомства подчеркнул, что в условиях новой реальности крайне важно помнить о поддержке и взаимовыручке.