Генпрокурор назвал международную причину спецоперации России на Украине

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с армянским коллегой Артуром Давтяном. Переговоры прошли в рамках рабочего визита генпрокурора РФ в Санкт-Петербург.

Причина спецоперации — лицемерие Запада

Глава Генпрокуратуры РФ поделился мнением относительно спецоперации России на Украине. Он отметил, что единственной причиной кампании стало лицемерие западной дипломатии. По его словам, США и Европа игнорировали издевательства над мирным населением Донбасса.

«Терпеть и дальше не получающие никакой оценки ни на национальном, ни на международном уровне разгул националистической идеологии, отрицание права на существование русских людей, их массовые убийства было просто невозможно», — заявил Краснов.

Источник фото: РИА «Новости»

Он отметил, что начиная с 2014 года по этим преступлениям следственные ведомства России возбудили свыше тысячи уголовных дел.

Также Краснов сообщил, что действия Запада наполнены двойными стандартами и голословными обвинениями. Он отметил, что этот вопрос его беспокоит с профессиональной и человеческой точки зрения. Также Краснов сообщил, что некоторые его коллеги не обращают внимания на давление извне, и продолжают бороться с нацизмом и ксенофобией.

Россия не допустит эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Краснов обсудил с Давтяном и ситуацию в Нагорном Карабахе. Эта территория является зоной территориальных споров Армении и Азербайджана. По словам Краснова, Россия принимает непосредственное участие в урегулировании конфликта.

«В трехстороннем формате совместно с коллегами из Азербайджана мы предприняли немало усилий по восстановлению мира в этом регионе, недопущению эскалации напряженности среди местного населения», — отметил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Генпрокурор России сказал, что находящиеся в Нагорном Карабахе российские военные прокуроры готовы к сотрудничеству.

Сотрудничество генпрокуроров — символ крепкой российско-армянской дружбы

Игорь Краснов поблагодарил Генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна за принятое им приглашение поучаствовать в работе ПМЭФ-2022 и подчеркнул, что поддержка и взаимовыручка очень важны, особенно в условиях, когда мир столкнулся с новой реальностью.

В конце встречи Краснов поблагодарил Давтяна за конструктивное взаимодействие. Глава Генпрокуратуры РФ сказал, что их сотрудничество отражает крепкую российско-армянскую дружбу.

«Россию и Армению связывают поистине дружеские, добрососедские отношения, которые построены на взаимном уважении», — отметил он.

Краснов и Давтян прибыли в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2022. Российскому генпрокурору 17 июня предстоит выступление на сессии «Право на защиту: бизнес в России и за рубежом».

Краснов поблагодарил Давтяна за принятое приглашение на ПМЭФ-2022. Также глава российского надзорного ведомства подчеркнул, что в условиях новой реальности крайне важно помнить о поддержке и взаимовыручке.