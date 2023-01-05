Мир 05 января 2023, 09:05 Генпрокурор Казахстана раскрыл подробности подготовки массовых беспорядков в республике Генпрокурор Казахстана Асылов: подготовку массовых беспорядков в стране вели целый год РИА «Новости»

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Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане, которые прошли в январе 2022 года, велась не менее 12 месяцев. Такое заявление сделал генеральный прокурор республики Берик Асылов, сообщил ТАСС.

«Весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер», — отметил Асылов.

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Генеральный прокурор республики обратил внимание, что операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована.

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По его словам, в числе исполнителей акции протеста установлены организованные преступные группы. Они набирали людей, снабжали их оружием, средствами связи и транспортом. В числе кураторов подрывной работы следствие установило нескольких силовиков.

Асылов подчеркнул, что уголовное дело в отношении экс-руководителя Комитета национальной безопасности Карима Масимова расследовалось под грифом «совершенно секретно», так как в его деле содержатся сведения, затрагивающие контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность.

В сентябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию для участников «кровавого января».