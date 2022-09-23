Генпрокуратура заявила об использовании искусственного интеллекта для возврата незаконно выведенных средств | 360°

Мир 23 сентября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

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Viber Генпрокуратура заявила об использовании искусственного интеллекта для возврата незаконно выведенных средств Генпрокурор Краснов поделился опытом по возврату незаконно выведенных финансовых средств Генпрокуратура РФ

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов рассказал о создании межведомственной рабочей группы по возвращению активов из-за рубежа. Об этом он завил, выступая на 20-м заседании генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«В ее деятельности принимают участие представители правоохранительных органов, а также ведомств, управляющих конфискованным имуществом», — пояснил Краснов.

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Он рассказал, что в России к проблеме возврата финансовых средств, незаконно выведенных из страны, применяется комплексный подход.

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«Выстроено межведомственное взаимодействие органов финансовой разведки, следственных и оперативных подразделений, которые для анализа больших массивов данных используют программы, построенные на алгоритмах искусственного интеллекта», — отметил генпрокурор.

Краснов добавил, что криминальная активность сегодня перемещается в виртуальное пространство. Однако блокчейн-технология позволяет отслеживать всю цепочку вовлеченных пользователей. В этих целях в России уже разработано собственное программное обеспечение.

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