Генпрокуратура Украины закрыла 3 уголовных дела Порошенко

На прошлой неделе были закрыты три производства из-за отсутствия состава преступления. Среди них дела о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева, назначении членов Высшего совета правосудия.

На рассмотрении ведомства сейчас находятся «тысячи уголовных производств», 20 из них возбуждены в отношении Порошенко.

Ранее Порошенко был в суде в Киеве. Там он узнал об открытии нового дела из-за получения томоса об автокефалии украинской церкви. До этого ему выдвинули обвинения в контрабанде картин всемирно известных художников. Сам бывший президент считает, что все его уголовные дела носят политический подтекст и сфабрикованы оппонентами, сообщил портал «Политика Сегодня».