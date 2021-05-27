Генпрокуратура Украины заявила, что Россия отказалась выдавать Януковича
В России ответили отказом на запрос Украины о выдаче бывшего украинского президента Виктора Януковича. Генпрокуратура страны планирует послать повторное обращение.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова напомнила в эфире телеканала «Украина 24», что приговор Януковичу вступил в законную силу еще в октябре 2020 года. Экс-главу государства приговорили к 13 годам лишения свободы.
«Мы подавали на экстрадицию — Россия нам отказала. Мы будем еще подавать», — подчеркнула Венедиктова.
Приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене в 2020 году оставил в силе Киевский апелляционный суд. Бывшего украинского президента осудили заочно. Адвокаты Януковича сочли решение политическим и обжаловали его в Верховном суде Украины.
Прокуратура страны намеревалась обратиться к РФ с запросом на выдачу экс-президента — для отбывания наказания.
По мнению самого Януковича, ничего общего с законом приговор не имеет. Судебный процесс он тоже назвал «политическим заказом», во время которого на судей по делу оказывали беспрецедентное давление.