Генпрокуратура Украины заявила, что Россия отказалась выдавать Януковича

В России ответили отказом на запрос Украины о выдаче бывшего украинского президента Виктора Януковича. Генпрокуратура страны планирует послать повторное обращение.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова напомнила в эфире телеканала «Украина 24», что приговор Януковичу вступил в законную силу еще в октябре 2020 года. Экс-главу государства приговорили к 13 годам лишения свободы.

«Мы подавали на экстрадицию — Россия нам отказала. Мы будем еще подавать», — подчеркнула Венедиктова.

Приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене в 2020 году оставил в силе Киевский апелляционный суд. Бывшего украинского президента осудили заочно. Адвокаты Януковича сочли решение политическим и обжаловали его в Верховном суде Украины.

Прокуратура страны намеревалась обратиться к РФ с запросом на выдачу экс-президента — для отбывания наказания.

По мнению самого Януковича, ничего общего с законом приговор не имеет. Судебный процесс он тоже назвал «политическим заказом», во время которого на судей по делу оказывали беспрецедентное давление.