18 февраля 2023, 20:06
Генпрокуратура Украины проведет суд над летчиком сбитого самолета ВС России
Генпрокуратура Украины сообщила о готовящемся суде над российским летчиком
Суд рассмотрит дело против российского военного летчика, самолет которого сбили в 2022 году. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.
«Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Вооруженных сил РФ», — отметили в публикации.
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По информации украинского ведомства, самолет военнослужащего ВС России сбили в марте прошлого года над Черниговом. После эвакуации пилот приземлился на территории частного дома. Как утверждают в прокуратуре, военный якобы застрелил местного жителя. Имя солдата и другие подробности не приводятся.
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Генпрокуратура Украины ранее обвинила российского военного корреспондента, автора проекта WarGonzo Семена Пегова в создании пропагандистских материалов и оправдании действий армии России на Украине.
Департамент киберполиции Украины и Главное управление Национальной полиции Украины открыли досудебное расследование дела.
Суд
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Украина
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