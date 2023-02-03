Мир 03 февраля 2023, 16:17 Генпрокуратура Украины предъявила обвинение российскому военкору Пегову Генпрокуратура Украины обвинила военкора Пегова в создании пропагандистских материалов РИА «Новости»

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Российского военного корреспондента, автора проекта WarGonzo Семена Пегова обвинили в создании пропагандистских материалов и оправдании действий армии России на Украине. Соответствующее решение вынесла Генеральная прокуратура Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура отметила, что Пегов регулярно создает контент для своего YouTube-канала, якобы распространяя недостоверные сведения об украинских военных.

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«Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине», — подчеркнули в ведомстве.

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Украинские прокуроры также обвинили Пегова в систематическом посещении освобожденных территорий Украины и в журналистской работе с местным представителями власти.

Досудебное расследование дела открыли департамент киберполиции Украины и Главное управление Национальной полиции Украины.

В декабре Семен Пегов получил государственную награду из рук президента Владимира Путина в Кремле.