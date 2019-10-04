Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины. С таким заявлением выступил руководитель надзорного ведомства Руслан Рябошапка.

«Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — привел цитату Генпрокурора Украины «Интерфакс».

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Отвечая на вопрос о прекращении дела компании Burisma, Рябошапка заявил, что к нему могут быть причастны бывший министр экологии Николай Злочевский и украинский бизнесмен Сергей Курченко, а также ряд других людей и компаний.

Также Рябошапка заявил, что никак не отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал его «своим человеком» в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

«Прокуратура вне политики», — пояснил глава ведомства. При этом он пообещал, что его сотрудники проведут честное и эффективное расследование всех заведенных уголовных производств.

«Дела покажут, словами убедить никого нельзя», — подытожил Генеральный прокурор Украины.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, сына вице-президента США, который входил в совет директоров украинской компании Burisma. В данный момент Байден-старший является вероятным конкурентом действующего президента США на выборах в следующем году.

Само расследование против компании Burisma прекратилось еще в 2015 году, когда генеральным прокурором Украины был Виктор Шокин. Сам бывший руководитель ведомства заявил, что работать по делу аккуратнее его попросил посол США в Киеве Джеффри Пайет. После того, как Шокин продолжил работу по делу занимавший тогда пост главы Украины Петр Порошенко отправил его в отставку. Новый генеральный прокурор Юрий Луценко расследование по Burisma закрыл.