  • Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

    04 октября 2019, 12:42

    Анатолий Минкин

    Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины. С таким заявлением выступил руководитель надзорного ведомства Руслан Рябошапка.
    Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

    «Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — привел цитату Генпрокурора Украины «Интерфакс».

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    Отвечая на вопрос о прекращении дела компании Burisma, Рябошапка заявил, что к нему могут быть причастны бывший министр экологии Николай Злочевский и украинский бизнесмен Сергей Курченко, а также ряд других людей и компаний.

    Также Рябошапка заявил, что никак не отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал его «своим человеком» в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Прокуратура вне политики», — пояснил глава ведомства. При этом он пообещал, что его сотрудники проведут честное и эффективное расследование всех заведенных уголовных производств.

    «Дела покажут, словами убедить никого нельзя», — подытожил Генеральный прокурор Украины.

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, сына вице-президента США, который входил в совет директоров украинской компании Burisma. В данный момент Байден-старший является вероятным конкурентом действующего президента США на выборах в следующем году.

    Само расследование против компании Burisma прекратилось еще в 2015 году, когда генеральным прокурором Украины был Виктор Шокин. Сам бывший руководитель ведомства заявил, что работать по делу аккуратнее его попросил посол США в Киеве Джеффри Пайет. После того, как Шокин продолжил работу по делу занимавший тогда пост главы Украины Петр Порошенко отправил его в отставку. Новый генеральный прокурор Юрий Луценко расследование по Burisma закрыл.